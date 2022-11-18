Türkiye ve BM yine garantör oldu, Tahıl anlaşması 120 gün uzatıldı

Dünyadaki tahıl krizinin çözülmesini sağlayan ve yarın sona erecek olan tahıl koridoru anlaşması uzatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

'ÖNEMİ AÇIKÇA GÖRÜLDÜ'

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle Açıklamanın devamında, "Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500'e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür. Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya koyan Birleşmiş Milletler'e, Genel Sekreter Sayın Guterres'e, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadeleri yer aldı. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov da anlaşmanın detaylarını paylaştı. Kubrakov, "Karar İstanbul'da alındı. BM ve Türkiye, tahıl anlaşmasının uygulanmasının garantörleri kalmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi. Kubrakov, Ukrayna'nın bugüne kadar anlaşma kapsamında 11 milyon ton tarım ürününü 38 ülkeye ihraç ettiğini belirtti. Ancak bu miktarın yeterli olmadığını, ülkesindeki limanların tüm ihracat potansiyelinin kullanılması gerektiğini vurguladı.

ANLAŞMANIN UZATILMASI TEKLİFİ

Oleksandr Kubrakov, "Ortaklarımıza, anlaşmanın en az 1 yıllığına uzatılmasını ve buna Mıkolayiv limanının dahil edilmesini teklif ettik. Yanıt bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

'TERÖRİSTLERLE KOL KOLA YÜRÜYEN MUHALEFETTİR'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya ziyaretinden sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, İstanbul'daki hain terör saldırısına değinerek, bu konuda kendilerini eleştiren muhalefet partilerine cevap verdi. Muhalefetin her zaman olduğu gibi bu olayların acısını hissetmeyişine zaten alıştıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, "Bu muhalefet, teröristlerle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyen muhalefettir. Şu anda bunlar PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket ediyorlar. Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Var. Nitekim şimdi bunlardan bazılarıyla ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalar da devam ediyor. Bunlara alıştık ama İP'in (İyi Parti'nin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi düşündürücü. 'Bu saldırı yaklaşan seçimlerle bağlantılıdır' gibi bir ifade de terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçası" diye konuştu.

'GİDİN TOGG FABRİKASINI GEZİP HEPSİNİ GÖRÜN'

BAŞKAN Erdoğan, yerli araba Togg ile ilgili iddialar ve eleştirilere de cevap verdi. 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TOGG'un Gemlik Kampüsü'nün açılışına davetlilerdi ama gelmediler' sorusu üzerine Erdoğan, "Şimdi ziyaret etmek istiyorlar. Niye olmasın dedik. Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok. Bunlar Bay Kemal başta olmak üzere tutturmuş Külliye aşağı, Külliye yukarı. Nasıl olduysa bir kere geldi. Gel arkadaş, gel. Burası benim şahsi mülküm değil. Burası bu milletin. Fabrikaya da gelsinler. Aynı şekilde Meral Hanım da istemiş, o da buyursun gelsin. Gezdirin, görsünler bütün o robotik sistemleri, makineleri, o araçların nasıl yapıldığını görsünler. Biz bundan mutlu oluruz" dedi.

"AHMET KAYA'NIN KABRİNİN GETİRİLMESİ AİLESİNE BAĞLI"

ERDOĞAN, sanatçı Ahmet Kaya'nın ölüm yıldönümü olduğunun hatırlatılması üzerine bu konuya değindi. Nakli kubur yapmak suretiyle Ahmet Kaya'nın cenazesinin Fransa'dan alınmasını istediğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Aile olumlu yaklaşmadı, onun için getiremedik. Yoksa o, bu toprakların insanı. Ona yapılanları, o geceyi unutmamız mümkün değil. Bu beyaz Türkler neler yaptılar malum. O gece yaptığınız ne? Neler demediler ki? Biz bir kez daha rahmet diliyoruz. Ama bizim nakli kubur teklifimiz hala masadadır. Bu teklifin değerlendirilmesiyle buna göre bir adım atılabilir. Yeter ki aile bu konuda kararını versin" ifadelerini kullandı.