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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstiklal Caddesi'nde açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının meydana geldiği noktada açıklama yaptı. Çelik, "Kimse Türkiye'nin güven ülkesi olma durumunu değiştiremez" dedi.

19.11.2022, 19:05

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İstiklal Caddesi’nde açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının meydana geldiği noktaya giderek açıklamalarda bulundu.

Çelik İstiklal Caddesi'nde alçak saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kimse Türkiye'nin güven ülkesi olma durumunu değiştiremez. Birlik ve beraberlik duygusuyla mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

'BEDELİNİ AĞIR ŞEKİLDE ÖDEYECEKLER'

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Buralardayız, arkadaşlarımız burada. Burası Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi gayet güvenli bir yerdir. Türkiye bir güven ülkesidir. Buna zarar vermeye çalışan Türkiye'ye göz diken tüm terör örgütleri bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

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