Başkan Erdoğan’dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.





DÜN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü. Kılıçdaroğlu Kocaeli'nde ikamet eden ve bir süredir hastanede tedavi gören kardeşi yaşamını yitirdi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden Celal Kılıçdaroğlu (68), 10 Ekim'de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Tedavi altına alınan Kılıçdaroğlu, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilmişti. Evli ve 2 çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu, bugün 22.00 sıralarında Karabaş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katındaki evinde aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KALP YETMEZLİĞİ SEBEBİ İLE HAYATINI KAYBETTİ

Adrese gelen ekipler, Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süredir tedavisi devam eden Celal Kılıçdaroğlu'ndan üzücü haber gece yarısı geldi. Celal Kılıçdaroğlu'nun hastalığına daha fazla direnemeyerek, yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Celal Kılıçdaroğlu'nun kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Son olarak, Celal Kılıçdaroğlu'nun cenaze programı bilgisi de paylaşıldı.

İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te Tavşantepe Cemevi'ndeki cenaze erkanının ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.

Geçtiğimiz 14 Ekim'de Kocaeli'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun bakımda tedavi gören kardeşini ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.