Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar’da görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Dünya Kupası organizasyonu için bulunduğu Katar'da görüştü.

Başkan Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere başkent Doha'ya geldi. Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgiler karşıladı.

Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilecek resepsiyonda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile selamlaştı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha'ya geldi.