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Son dakika: Başkan Erdoğan, harekat emrini böyle verdi

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik "Pençe Kılıç Hava Harekatı"nın emrini Endonezya dönüşünde verdi. İşte o anlar...

20.11.2022, 11:26 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022, 11:36

Son dakika: Başkan Erdoğan, harekat emrini böyle verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın incelediği operasyon detaylarına onay vererek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı talimatlandırdığı anlar kameralara böyle yansıdı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan teröristlerin gerçekleştirdiği Taksim saldırısının ardından bunun karşılıksız kalmayacağını ve mutlaka ağır bir bedel ödetileceğini belirtmişti.

Bunun ardından başlatılan operasyon kapsamında hava ve karadan gerçekleşen saldırılarla terör odakları yerle bir edildi.

Son dakika: Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" ile yerle bir edildi Suriye ve Kuzey Irak'a karadan da harekat olacak mı? Son dakika: Bakan Akar Komuta merkezinde: Teröristlerin barınak, in ve mağaraları başlarına yıkıldı

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