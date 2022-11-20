Son dakika: Başkan Erdoğan, harekat emrini böyle verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın incelediği operasyon detaylarına onay vererek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı talimatlandırdığı anlar kameralara böyle yansıdı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan teröristlerin gerçekleştirdiği Taksim saldırısının ardından bunun karşılıksız kalmayacağını ve mutlaka ağır bir bedel ödetileceğini belirtmişti.

Bunun ardından başlatılan operasyon kapsamında hava ve karadan gerçekleşen saldırılarla terör odakları yerle bir edildi.

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