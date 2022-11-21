Milli Misak’ta Gök Vatan harekatı

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI



Vuruyor şanlı silahıyla, gönül mülkünü düzeltiyor Kahraman Türk Ordusu. Aziz Türk milletinin kahraman ordusu, "Hesap zamanı" diyerek emperyalistlerin aparatları alçakların hain saldırılarının cezasını veriyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, MİLLİ MİSAK'TA GÖK VATAN HAREKATIYLA, emperyalistlerin derin planlarına ve aparatlarına PENÇE ATTI, KİLİT VURUYOR.

Türkiye'nin çok sayıda savaş uçağı, SİHA'ları, uzun menzilli topları, terör örgütü PKK-PYD-YPG'nin silah depolarını, barınaklarını, yeraltındaki inlerini darmadağın ediyor.

Gök Vatan harekatıyla Türkiye birçok mesaj veriyor. Ruhunda Milli Misak'ta BEKA HATTI'nın tahkimatını görmekteyiz.

Başta Derin ABD'nin aparatı PKK-PYDYPG'nin bölücü terörüne nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz.

Bir gece ansızın kahraman ordumuzun, ülkemize göz dikenlere (yakın olsun, uzak olsun) her zaman en ağır bedelleri ödeteceğini ilan ediyoruz.



PENÇELERİN ÖNEMİ

KAHRAMAN TÜRK ORDUSU'NUN, Kuzey Irak'ta başlattığı Pençe operasyonları BEKA HATTIMIZI (Irak'tan Suriye ve Akdeniz'e kadar Milli Misak hattımızı) tahkim ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta Türkiye sınırına yakın noktalarda üslenen PKKYPG terör örgütüne karşı 2019 yılında "Pençe" adı verilen sınır ötesi harekatlara başladı.

27 Mayıs 2019'da başlatılan ilk harekat Pençe-1, Hakurk bölgesine yönelik oldu. Bunu 13 Temmuz 2019'da Pençe-2 takip etti.

23 Ağustos 2019'da Sinat-Haftanin bölgesine Pençe-3 harekatı başladı.

Pençe operasyonları 2020'de de durmadı.

15 Haziran 2020'de Pençe-Kartal, 17 Haziran 2020'de ise Pençe-Kaplan operasyonu icra edildi.

10 Şubat 2021 günü PKK'nın elindeki rehin askerleri kurtarmak için Gara bölgesine Pençe Kartal-2 harekatı oldu.

24 Nisan 2021'de ise Metina-Avaşin Basyan bölgelerinin kontrolünü sağlamayı amaçlayan Pençe-Yıldırım ve PençeŞimşek harekatları için asker hala sahada.

Pençe operasyonları sonucu örgütün Türkiye içlerine sızmaları ciddi oranda azaldı, bir zamanlar yoğun eylemlere sahne olan Şırnak ve Hakkari kırsalında bile saldırıları düştü.

Operasyon yapılan yerlerde kalıcı üstlenmeler kuruldu.

Son harekat PENÇEKILIÇ, İran sınırından Kuzey Irak-Kuzey Suriye-Akdeniz'e kadar GÖK VATAN PENÇESİ olarak yürütüldü.

Son pençe harekatı ile IRAK ILE SURİYE bağlantısına hem karadan hem havadan kilit atılmasını sağlıyor.

BEKA HATTINDA

(MİLLİ MİSAK) sağlanan fiili durum, Kandil'in eteklerine kadar ilerlendiğini gösteriyor.

Nitekim, Türk savaş uçakları KANDİL CİVARINI HALLAÇ PAMUĞU gibi atarak, bölücü terör örgütü PKK-PYDYPG'nin ağababalarına (Derin ABD-Avrupa'ya) net mesajı vermektedir.

Başkomutan Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı-Türk Ordusu aynı anda Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de harekat yapıyor.

Suriye ve Irak'ta olanları yaşarken, yeni nesil bir şeyi çok iyi bilmeli.

Haçlı kuklalarınca kanı emilen din kardeşlerimizin oturduğu toprakların Misak-ı Milli ile çok yakın ilişkisi var eğer Misak-ı Milli'yi kavrarsak, anlarsak Suriye'deki ve Irak'taki sorumluluğumuzun ne olduğunu anlarız.

Kahraman askerlerimizin yürüdüğü, temizlik yaptığı topraklar, 100 yıl önce emperyalist İngiliz- Fransızlar tarafından ayak oyunları, masa başı SİNSİLİKLERLE Anadolu'dan koparılmış topraklardır.

Bugün orada Türk Ordusu varsa, Misak-ı Milli ilan ettiğimiz topraklarda yaşayan Haçlı zihniyeti tarafından kanı emilen din kardeşlerimizi esaretten kurtarmak içindir.



SONUÇ



Gelecek on yılların vatan evlatları için

Kahraman Türk Ordusu, son GÖK VATAN

PENÇE HAREKATI ile Kandil'e kadar giderek, terör örgütünü Irak'ın tamamında nötür haline getirmeye az zaman kaldığı mesajını veriyor.

Türkiye'nin pençe harakatları, hem İran hem Türkiye hem de Irak'ın güvenliği için çok önemli.

Çünkü PKK-YPGPYD Derin Amerika'nın güdümüne girmiş bir terör örgütüdür. Bu aleni olarak görülüyor.

Bu da hem yakın komşularımız hem de BEKA HATTIMIZ için, Türkiye için uzun vadede bir tehdit.

GELECEĞİMİZ İÇİN,

GELECEK 10 YILLARIN

VATAN EVLATLARI

İÇİN kahraman ordumuza başarılar diliyoruz.

Duamız, kahraman ordumuzun hedeflerine ulaşması ve muzaffer olması içindir. Ya Rabbi!

Ordumuzun muhafızı, yâr ve yardımcısı ol..."