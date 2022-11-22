“Türkiye ve Erdoğan kilit bir rol oynadı”

İSPANYA'NIN başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO-PA) 68. Genel Kurulu'nda konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul'da geçen hafta yaşanan "vahşi terör saldırısını" kınadı. Stoltenberg, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasıyla ilgili Genel Kurulda yönelttiği bir soruya, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında, esir değiş tokuşlarında çok kilit ve önemli bir rol oynadı. Türkiye NATO'nun önemli ve etkili bir üyesi. Türkiye terörizme karşı mücadelede de çok güçlü bir NATO ülkesidir. Geçen hafta İstanbul'da vahşi bir terör saldırısı oldu. Bunu da kınıyoruz" yanıtını verdi.

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