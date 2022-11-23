Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

Sayın Devlet Başkanı ve heyetine hoş geldiniz diyorum. Küba ile işbirliği ve dayanışmayı artırmayı önemsiyorum. Ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarma kararlılığımız teyit ettik. Yaptırımlardan kaynaklanan zorluklara rağmen firmalarımızın Küba'ya ilgisinin arttığını görüyoruz. İstanbul ve Havana arasında haftada 3 sefer düzenleyen THY, ekonomik ve sosyal ilişkilerimize önemli katkılar yapıyor.

"KÜBA'DAKİ YATIRIMLAR ARTACAK"

Türk şirketlerin Küba'daki yatırımları daha da aratacaktır. Latin Amerike ve Karayipler ile ilişkilerimiz dış politikamızın temel sütünlarından birini oluşturuyor. Sayın Devlet Başkanı ile ortak aşı yatırımlarına girmeyi de görüştük. Dost Küba halkına buradan selamlarımı iletiyorum. İmzalanan anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Küba Devlet Başkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar:

Sayın Erdoğan ile yaptığımız görüşmede her iki ülke arasındaki ilişkilerimizi geliştirmeyi teyit ettik. Son aylarda ticari ikili ilişkiler konusunda mevcut bir ilerleme olsa da finansal işbirliklerimizi çeşitlendirmek adına mütabakata vardık. Başkan Erdoğan'ın 2015 yılındaki Küba ziyareti önemli izler bıraktı.

TÜRKİYE İLE KÜBA ARASINDA 6 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşmaya imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bermudez'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arasındaki görüşmelerinin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda iki ülke arasında, "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Küba Radyo Televizyon Enstitüsü (ICRT) Arasında İşbirliği Protokolü"nü, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İle Küba Cumhuriyeti Merkez Bankası Arasında İşbirliği Anlaşması", Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Küba Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Planlama Bakanı Alejandro Gil Fernandez tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Küba Cumhuriyeti Ulusal Arşiv Kurumu Arasında İşbirliği Protokolü"ne, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Küba Cumhuriyeti Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanlığı (MİNCEX) Arasında Mutabakat Zaptı"nı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı Rodrigo Malmierca Diaz imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Arşiv Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Konularında Eğitim Verilmesi Maksadıyla Mutabakat Muhtırası"nı da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla imza attı.