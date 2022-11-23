Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısından önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Bu sabah erken saatlerde yaşadığımız Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Deprem Gölyaka'da çok sayıda binada hasara yol açmakla birlikte hamdolsun vahim bir yıkım ve kayıpla karşılaşmadık. 2022'yi deprem tatbikat yılı ilan ederek 94 binin üzerinde faaliyet yürütmüştük. Gölyaka depremi deprem gerçeğinin ne kadar yakınımızda olduğunu bir kez daha göstermiştir.

YUSUFELİ BARAJI

Dün hizmete açtığımız Yusufeli Barajı'nın yeni ülkemize, milletimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Gövde yüksekliği bakımında Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük beşinci barajı olan Yusufeli, üreteceği enerji ve depolayacağı su ile ülkemizin gelişmesine önemli katkılarda bulunacaktır. Yusufelili kardeşlerime evlerini, iş yerlerini geride bırakarak yeni yerlerine taşınarak yaptıkları fedakarlık için teşekkür ediyorum. Yusufeli Barajı'na da Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun alt yapı sembolü olarak hoşgeldin diyoruz.

Yılda 5 milyar inşallah buradan geri dönüşüm var. Bu 7 yılda bu gelirle kendini finanse edecek. 35 milyara bu barajımızı milli bütçeden gerçekleştirdik. Bay Kemal, neyi nereden nasıl yaptığımızı öğren. Sonra 'kaynak nereden' deme. Ülkemize gerçekten iftihar verici bir eser kazandırdık.

Yürüttüğümüz diplomasi trafikleri ile ilgili kapsamlı değerlendirmeleri Kabine sonrası yapaceğım açıklamaya bırakıyorum.

GERÇEK YÜZLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı failleri ve onların bağlantıları ile kısa sürede aydınlatılmıştır. Bombayı koyan terörist ve çok sayıda kişi yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Bu eyleme karışan kim varsa nerede olursa olsun bulunacak ve dökülen masum kanlarının hesabı kendisinden misliyle sorulacak ve cezası kesilecektir. İstanbul'daki eylemi timsah gözyaşı ile kınayanların gerçek yüzleri arkasından başlattığımız operasyona verdikleri tepki ile ortaya çıkmıştır.

KENDİ BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKMA HAKKIMIZ DOĞMUŞTUR

Suriye sınırlarımız ile ilgili ahitlerimize de sonuna kadar sadık kaldık. Madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor öyleyse bizim de kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur. Bizim her sözümüz gibi bu beyanımızın da gerisinde çok somut gerekçeler var. Son 7 yılda Hatay, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa'daki illerimize son yapılanlar birlikte 764 havan, roket, füze saldırısı yapılmıştır. Bu saldırılarda 32 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Her ne kadar bazı gafiller Türkiye'nin sınırlarının güvenliği için yaptığı harekatları kavrayamamış olsa da milletimiz her şeyin farkındadır.20 yıl önce terör Türkiye'nin sorunlarının sıralamasında birinci sıradaydı. Şimdi artık nerede? Şimdi artık gerilerde. Bu bir iradenin eseridir. Yılbaşından beri terör örgütü elebaşları sivillere yönelik saldırıları teşvik ederek gerçek yüzlerini sergiliyor. 2016'da 44, 2017'de 9 eylem yapmıştır terör örgütü sınır içinde. Bu sayı son yıllarda yılda 2'ye, 3'e düşmüştür. Ülke içinde silahlı günü büyük oranda kaybeden örgüt tüm dikkatini Suriye üzerinde yoğunlaştırmıştır. Teröristlerin üzerinden çıkan donanımlar ile eğitim gördükleri yerler Surşye'de farklı isimlerle sahaya süren örgütün bizzat PKK'nın kendisi olduğu gerçeğini teyit etmektedir.

BU DAHA BAŞLANGIÇ KARADAN DA TEPELERİNE BİNECEĞİZ

Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Hatay'dan Hakkari'ye sınırlarımızı bir güvenlik şeridi ile kapatmak kararlılığımız her zamankinden bugün daha güçlüdür. Sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk. Kalanlarını da adım adım halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz. Beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır. Irak ve Suriye yönetimleri Türkiye'nin harekat yaptığı yerlerden rahatsızlık duymasınlar. Bu harekatlar Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü de güvence altına alacaktır.

Türkiye'yi sinsi yöntemlerle dize getirmek isteyenlere mesajımız net.

BİZİM DE KENDİMİZE GÖRE BİR OYUN PLANIMIZ VAR

Bunlar ülkemizin küresel krizleri fırsata dönüştürmesinden rahatsızlar. Bunlar Türkiye'nin bölgresel liderliğini güçnlendirmesinden rahatsızlar. Ülkemizin maruz kaldığı hangi haksızlığı kazısalk altından aynı hazımsızlık çıkıyor. Bunun AB tam üyeliğimizin engellemesinde, ABD ile F35 krizinde yaşadık.

Bizim de kendimize göre bir oyun planımız var. Türkiye'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediyoruz. En çok da bel altı vuruşlara tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz.

MESAJIMIZ GAYET NET: BAŞARAMAYACAKSINIZ

İstanbul'da bomba patlatarak Türkiye'nin canını acıtacaklarını sanıyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki biz artık bu safhaları geçeli çok oldu.Sokakları karıştırmak isteyen vandalları bozguna uğratan, darbecileri püskürten, ekonomik tetikçilere eyvallah etmeyen Türkiye'yi sinsi yöntemlerle dize getirmeye çalışanlara mesajımız gayet net: Başaramayacaksınız.

Küresel finans krizinden Kovid-19 salgınına kadar yaşanan her hadise bir gerçeğe işaret ediyor. Kendilerine kurban arayanlara inşallah 2023'te de aradıkları fırsatı inşallah sandıkta benim milletim vermeyecek. Gelin Cumhur İttifakı olarak 2023 seçiminden büyük bir zafer ile çıkalım. Aksi takdirde öyle bir vebalin altına gireriz ki hesabını veremeyiz.

İstikrarın olması için yönetim sistemini milletimizin teveccühü ile değiştirdik. Koalisyon dönemlerinin ve onun parçası haline gelen darbeler zincirinin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmek suretiyle bu sorunu çözdük. Hala bu gerçeklerin farkında olmayanların avrlığını üzüntüyle görüyoruz. Özellikle SGK Genel Müdürlüğü dönemi hariç herhangi bir bilgisi, kabiliyeti olmayan CHP Genel Başkanı'nın devleti yönetmek sorumluluğu nutukları atması ise ayrı bir komedi olarak karşımıza çıkıyor. Kağıthane'yi Kağıttepe diye söyleyen kişiden bu ülkeye Cumhurbaşkanı olur mu? Söyleyeceklerimin hepsi de muhatabının sonuna kadar hak ettiği tespitlerdir. Haysiyet fukarası sorumluluk lafını ağzına en son alacak kişidir. Kendi devletini borsasının yükselişi üzerinden hançerlemek isteyen bir sefil, sorunmluluk lafının yanına yaklaşamaz. Yurtdışına gittiğinde ne kadar terör örgütü destekçisi varsa onların ekmeğin yağ süren bir gafil sorumluluk lafı ile yanyana gelemez. Terör örgütü güdümündeki partiyi ülke yönetimine ortak etmek isteyen bir namert sorumluluktan sözedemez. Devraldıkları belediyelerde yapılanları yaşatmayı beceremediklerinden sorumluluk diyerek ortalıkta dolaşması kadar yüzsüzce bir tavır olamaz. Dünyada ülkesinde orman varlığını en çok arttıran yönetimine ağaç diye saldıranların aslında hangi alçak hesapların peşinde olduklarını Gezi olaylarında görmüştük. CHP Genel Başkanı ağaç diye gevelediğine göre bu nöbet herhalde kendisine geçti.Cumhurbaşkanlığı adaylığını dahi ilan etmekten aciz olan bu zat harcadığımız her nefesin fuzuli olduğunu biliyoruz. Haksız, hukuksuz, pervasız şekilde itham etttiği öğretmeninden polisine kadar tüm kamu görevlilerinin sahipsiz olmadığını görmesi için kendisine cevap veriyoruz. Bay Kemal, ne bu polis, ne bu sağlıkçılar hiçbiri sahipsiz değildir, onların yanında ve arkasında biz varız.

SÜRPRİZ

Aydın'ın İyi Parti'li Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın partisinden istifa ettiği ve AK Parti'ye geçeceği belirtildi. CHP il başkan yardımcısı Mustafa Ertekin de partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. İki ismin rozetlerini Başkan Erdoğan taktı.

ESAD'LA GÖRÜŞME OLACAK MI?

Siyasette küslük dargınlık olmaz. Uygun şartlarda adımlar atılır. Sisi ile ikinci görüşmede tarih belli değil.