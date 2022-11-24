PKK’ya Mehmetçik kılıcı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmesinin tamamlanmasının ardından hemen Meclis'ten Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne geçti.

"TSK'NIN HEDEFİ TERÖRİSTLERDİR"

AKAR, sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi. Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu. TSK'nın operasyonlarının ardından teröristlerin iyice köşeye sıkıştığına dikkat çeken Akar, "Teröristler alçakça sivil hedeflere saldırdılar. Bunları bir an önce susturacağız. Benzerini geçmişte Kilis'te, Hatay'da, Reyhanlı'da yaşadık. Ne zaman hudutların ötesini temizledik, bu konuda bir noktaya geldik. Tekrar ifade ediyorum ki TSK'nın tek hedefi teröristler ve teröristlere ait yapılardır. Bizim herhangi bir etnik, dinsel, mezhepsel grupla, Kürt, Arap kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Kim bunlar? PKK/ YPG/PYD, DEAŞ, kim varsa o. Teröristler için hesap zamanı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile oyun oynanmayacağını görecekler. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını soracağız" diye konuştu.