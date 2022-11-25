Başkan Erdoğan’dan Şahbaz Şerif’le ortak basın toplantısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan topğlantıda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(Pakistan ile) 1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimiz istikrarlı şekilde artışını sürdürüyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI...

Pakistan'ın terörle mücadelesini destekliyoruz. Derin tarihi kültürel bağlarımız olan Pakistan'ın Türk milletinin kalbinde özel yeri vardır. İki halk arasındaki dayanışmanın benzeri yoktur.

FETÖ'ye karşı alınan önlemler için teşekkür ediyorum.

Bugün suya indirdiğimiz MİLGEM Korvet gemimizin Pakistan'a hayırlı olmasını diliyorum.

Şahbaz Şerif'in açıklamaları...

Yüreğimiz teröristlerin şehit ettiği kişilerle, İstanbul'da. Pakistan halkı da ciddi bedeller ödedi. Binlerce kıymetli hayat terörizmin yenilmesi için kaybedildi. Türk halkının üzüntüsünü anlıyoruz.Terörle mücadele destek vermeye hazırız.

MİLGEM törenine katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bu gemilerin inşa ediliyor olması bizim tüm samimi amaçlarımızı taahhtülerimizi gösteriyor.

Dillerimiz farklı ama birbirimizi çok iyi anlıyoruz. İş birliğini daha da artırmanın zamanı geldi. Bizler Azerbaycan ve Pakistan olarak Kuşak-Yol Projesi ile ileriye taşıyacağız.