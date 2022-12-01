Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Ülke gündemindeki konulara değinen Başkan Erdoğan, konuşmasında muhalefet partilerini de sert bir dille eleştirdi. Seçim döneminin yaklaştığını hatırlatan Erdoğan, "Bay Kemal tamamen yalanlar dünyasıyla milletin karşısına çıkacak. Bu yalanları göreceksiniz. Altılı masanın hangi amaçla kurulduğu belli değildir. Yatırımlarımızın yanına yaklaşamayan işleri anlata anlata bitiremeyenler, düştükleri komik durumun farkında değiller. Bunların güçlendirilmiş parlamenter palavralarına inanmayın. Bunlardan bol bol masadan dağılmak çıkar. Ne oldu konuştular, dağıldılar. Türkiye yeni yönetim sistemiyle siyasette iki ittifaklı bir görünüm kazanmıştır. AK Parti kurulana kadar, 8 aylık, 1 yıllık, 16 aylık hükümetler gördük. Kuruldular ve dağıldılar. Bu koalisyonlardan ülkeye fayda gelmedi" ifadelerini kullandı.

'PARAVAN ŞİRKET KURDURMAYIZ'

Sıkıntı varsa gidermenin yollarını aramak gerektiğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Ne yapıp edip her bir ferdi ile 85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız. Terör örgütünü kollayan ucube bir teklif çıkardılar. Pakette masa etrafındaki masanın altındakileri memnun etmek için maddeler çıkarmışlar. Bunların güçlendirilmiş parlamenter palavralarına aldanmayın. Türkiye yeni yönetim sistemiyle siyasette iki ittifaklı bir görünüm kazanmıştır. Bunlardan bol bol masadan dağılmak çıkar. Bunların kafasıyla diplomasi olur mu? Ege'de Akdeniz'de haklarımızı nasıl koruyacaklar? Bunların derdi ülkeyi yönetmek değil. Sadece devletin imkanlarını kendi aralarında paylaştıracak paravan bir şirket kurmaktır. Size biz paravan şirket kurdurmayız. AK Parti milletin kurduğu, milletimizin iktidara getirdiği bir partidir. Bizler sadece emanetçiyiz" diye konuştu

'4 ANA BAŞLIĞI BİZ BAŞARDIK'

ERDOĞAN, kamuda çalışan 424 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinin hayırlı olmasını diledi. "Milletimize sözümüz olan 2023 Türkiye'sine adım adım yaklaşıyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Konya'daki Aselsan Silah Sistemleri Fabrikası ile savunma sanayimizi güçlendirdik. Her şeyden önce 4 ana başlık: Ekonomi, diplomasi, öbür tarafta terörle mücadele bir diğer tarafta yine mülteci sorunu konusu. Bu 4 ana başlığı biz her şeyden önce başardık, başarıyoruz ve başaracağız" açıklamasını yaptı.

DÜZCE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

BAŞKAN Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 5.9'luk depremle sarsılan Düzce'ye de bir müjde verdi. Erdoğan, "Geçen hafta 5.9 şiddetiyle sarsılan Düzce'yi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. Böylece afet sonrası telafi ve ihya çalışmalarımızı daha hızlı etkin şekilde yürütebileceğiz" dedi.

MARKETLERE YENİ KONTROLLER

SON dönemde zincir marketlerdeki fiyat dalgalanmalarına da değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Fiyatlar birisinde şöyle, birisinde böyle, söyledikleri bu. Kontrollerimizi sıklaştıracağız, fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını şiddetle arayacağız. Fiyat İstikrar Komitesi ile de bunların takibini yapacağız" diye konuştu.