Kritik MGK toplantısı sonrası flaş açıklama

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Önemli konuların masada olduğu kritik MGK sona erdi.

MGK toplantısı sonrası yayınlanan bildiride "Hiçbir terör örgütünün varlığına müsaade edilmeyecektir" denildi.

Yunanistan'a uluslararası hukuku ihlal eden faliyetlerine son verilmesi mesajı verildi.

MGK BİLDİRİSİNDEN:

"Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır."

"Diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması faaliyetlerine son vermesini beklediğimiz vurgulanmıştır."

"Yurt içinde ve yurt dışında, azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler müzakere edilmiştir.

"KKTC'nin TDT'ye gözlemci statüsünde kabulünden memnuniyet dile getirilmiş, diğer uluslararası kuruluşlarla ülkelerden benzer adımları beklediğimiz ifade edilmiştir."