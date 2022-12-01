“Uyuşturucuyu Türkiye sınırlarına sokmayacağız”

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti. Bakan Soylu, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'nde Vali Rahmi Doğan ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da katıldığı değerlendirme toplantısında konuştu.

HATAY'DAKİ 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda saat 05.00'te ekipleri sevk ettiklerini kaydeden Bakan Soylu, "Yaklaşık 441 ekip, 42 özel harekat unsuru, 1934 personel, 1 helikopter, 2 İHA ve 26 narkotik köpeğinin de içerisinde bulunduğu 199 ayrı adrese Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli bir şekilde yürütülen bu operasyonda 117 şüphelinin tamamı yakalandı" diye konuştu.

SATICILARA yönelik bu operasyonun 5 aydır sürdürüldüğünü söyleyen Soylu, "Burada yakalanan miktarlar var. Onlar da açıklanır ama bu operasyonda miktardan ziyade şebekenin çökertilmesi önemli. Aziz milletimize şunu söylemek istiyorum; uyuşturucunun Türkiye sınırlarına girmesini sonlandırmak için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Bize itimat etsinler, bize güvensinler. Gece gündüz çalışıyoruz. Kökünü kurutana kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.