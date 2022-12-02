Başkan Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak arasında önemli görüşme

Son dakika… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.



İngiltere Başbakanı Sunak

Başkan Erdoğan, görüşmede, iki NATO müttefiki olarak ilişkilerde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını ifade etti.

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında müzakere zemininin süratle yeniden tesis edilmesinin tüm tarafların yararına olduğunu vurguladı; Kıbrıs meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.