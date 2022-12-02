Türkiye’den ABD’ye harekat cevabı: Sözünüzü tutun

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşları ile yaptığı görüşmeler ve toplantılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TSK'nın milletin ve hudutların güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları kapsamında terörle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Akar, "Tek hedefimiz teröristlerdir. Herhangi bir etnik, dini, mezhepsel yapı bizim için hedef olamaz. Türkler ve Kürtler kardeştir. Tüm fitne, fesat ve dezenformasyon çabalarına rağmen kardeş kalmaya devam edecektir" dedi.

ANLAMALARI GEREK

DEAŞ'la sahada göğüs göğüse mücadele eden tek ülkenin Türkiye olduğunun unutulmaması gerektiğini de dile getiren Akar, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 bin 500 radikal DEAŞ'lıyı etkisiz hale getiren Türkiye, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütleri ile mücadele için her türlü işbirliğine hazırdır" diye konuştu. ABD'den yapılan "Türkiye'nin Suriye'de yeni bir askeri operasyon düzenlemesine şiddetle karşı olunduğuna" yönelik açıklamalara ilişkin soru üzerine de Bakan Akar, "Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Biz de hassasiyetlerimizi, görüş ve düşüncelerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi, yani durumu anlamaları gerektiğini vurguladık" yanıtını verdi.

'BAYRAK VE ÜNİFORMANIZI TERÖRİSTLERE KULLANDIRMAYIN'

BAKAN Akar'dan müttefiklere 'üniforma' uyarısı da yapıldı. Akar, "Müttefik ülkelere eli kanlı bir terör örgütü olan PKK/KCK/YPG'ye, DEAŞ'la mücadele bahanesi dahil her ne sebeple olursa olsun destek olmamaları, teröristlerden ayırt edilmeyi zorlaştıracak kendi bayrak ve kendi üniformalarını kullandırmamaları, bulundukları bölgelerden teröristleri uzak tutmaları ve bir an önce terör örgütleri ile tüm ilişkilerini kesmeleri hatırlatılmaktadır" dedi.