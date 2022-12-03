Bakan Akar’dan Yunanistan’a sert mesajlar: Ayaklarınız yere bassın

Çanakkale'de AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Programı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla yapıldı. Bakan Akar, buradaki konuşmasında ABD ve Yunanistan'ı sert bir dille eleştirdi. Yunanistan'a çağrıda bulunan Akar, "Derin problemler var. Çağırın bizi Yunanistan'a gelelim konuşalım, gelin buraya konuşalım. Kendi problemlerimizi kendimiz çözebiliriz. Yunanistan'ın bu gerginliği arttırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçmesini olabildiğince sorumlu sağduyulu konuşmalar bekliyoruz. Gerginliği artırmayın diyalog ortamını bozmayın" dedi. Yunanistan'ın ayaklarının yere basması gerektiğinin de altını çizen Hulusi Akar, "Aklınızı başınıza toplayın, herhangi bir şekilde üçüncü tarafların söylemlerinden dolayı kendilerinizi havada görmeyin, ayaklarınız yere bassın. Akıllı ve mantıklı olun. Yunanistan ilaveten silahlanma hevesleri içinde, bu da onların düzenini bozuyor. Herkesin bunu görmesi lazım. Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefik. Bunu bilin davranış ve hareketinizi buna göre düzenleyin" ifadelerini kullandı.



491 TERÖRİST ETKİSİZ

Terör operasyonlarını da değerlendiren Akar, "Terör koridoru oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 491 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Bakan Akar, "Halkımızı, sınırlarımızı korumak için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Bizim tek hedefimiz teröristler. Muhataplarımızın Rusya, Amerika ve diğer ülkelerin mutabakatları var. Verdikleri sözlere uymalarını hatırlatıyoruz. Sizinle işbirliği yapacak güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Terörle mücadelede dayanağınız Türk Silahlı Kuvvetleri'dir" diye konuştu.

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