Başkan Erdoğan’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli kardeşlerime en kalbî selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.



Türkiye Yüzyılı'nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz. #EngelleriBirlikteAştık pic.twitter.com/fi225UyhkR — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 3, 2022

Başkan Erdoğan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli kardeşlerime en kalbî selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Türkiye Yüzyılı'nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz." dedi.