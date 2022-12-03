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Başkan Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı!

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz." dedi.

03.12.2022, 12:12

Başkan Erdoğan’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli kardeşlerime en kalbî selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Türkiye Yüzyılı'nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz." dedi.

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