KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI



'İstikbal göklerdedir' demişti Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında semalarda olacak. Bağımsız Türkiye'nin şah damarı olacak Kızılelma, yüksek ve agresif manevra kabiliyeti ile dostlarımız için müşfik, düşmanlarımız için kahredici olmak üzere gün sayıyor.

Milli mühendisimiz Selçuk Bayraktar'ın, dünyanın savaş denklemini değiştirecek mili ve yerli imkanlarla geliştirdiği insansız savaş uçağı Kızılelma kara testlerini başarıyla geçti, gözünü semalara dikti.

Evet, savunma sanayiinde bağımsız olmayan milletlerin, geleceğe güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığı bir gerçek. Türkiye son 20 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayiinde de milli devrim geliştirdi. Türkiye'nin, gizli-açık bütün ambargolara rağmen, terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlarına kadar her alanda milli çıkarlarının gerektirdiği tüm hamleleri yapabilmesini, milli ve yerli savunma sanayiinde elde ettiği ilerlemeye borçlu olduğu bir gerçek.



OYUN KURAN VE BOZAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bölgesel güç ve küresel aktör olma vizyonu doğrultusunda özellikle son 10 yılda Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi yatırımları sayesinde yakın coğrafyasında lider ülke olma yolunda emin adımlarla yürüyor.

Bugün Türkiye, milli ve yerli savunma sanayiinin verdiği güçle yakın coğrafyasında oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla geçmişin eksiklerini gideren, yaşadığımız günlere damga vuruyor, gelecek 10 yılların bağımsız Türkiye savunmasını ilmek ilmek örüyor.

Çok anlamlı bir atasözümüz var:

Hazır ol garbe, ister isen sulhu salah.

Bu sözün anlam ve önemine bağlı olarak Başkan Erdoğan, Türkiye'yi aktif savunma anlayışıyla geleceğin harp ortamına hazırlıyor.



PRANGALAR KIRILIYOR

Milli ve yerli sanayi ile dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden yüzde 20'lere indiren Türkiye'nin şu muhteşem tablosuna lütfen dikkatli bakınız.

Bugün Türkiye dünya savaş denklemlerini değiştiren insansız havakara- deniz araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmatlardan taktik füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harbe kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yeri-milli olarak tasarlıyor, geliştiriyor, üretiyor ve kullanıyor.

Uzay alanında da stratejik yatırımlar yürüyor. Mecburuz.



MAVİ VATAN STARTEJİSİ

Jeopolitik hamlelerin ardında milli ve yerli savunma vardır. Türkiye'nin savunma devrimi yatmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karadan havaya, denizden uzaya milli savaş imkanları devamlı ilerlemektedir. Örneğin üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin gerektiği gibi korunabilmesi ancak Mavi Vatan'ın en iyi şekilde savunulmasıyla mümkündür. Mavi Vatan stratejisi ile Doğu Akdeniz'den Ege'ye, Karadeniz'e bağımsız Türkiye hamleleri gerçekleşiyor.

Kahraman ordumuz içte ve dışta jeopolitik hamlelere nefes veriyor.

Evet, Türkiye küresel güçlerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için milli ve yerli savunma sanayiine çok akıllı stratejilerle yükleniyor. İçte ve dışta, yakın coğrafyada terörle mücadelesinin en kritik anlarında yalnız bırakılan, sınırları tehdit altındayken ihtiyaç duyduğu hiçbir ürüne ulaşamayan bir ülke olmayı unutmuyor. Geleceğe bu tarihsel hafıza ile bakarak, yerli ve mile savunma sanayi projelerini tek tek devreye sokuyor.



'DAHA ADİL BİR DÜNYA'

Milli ve yerli imkanlarla savunma devrimine imza atan Türkiye, kendi sınırlarımızı güvenli hale getirmek, sınır ötesi harekatlarla bölgemizde bir güvenlik kuşağı oluşturmak yolunda emin adımlarla yürüyor. Sadece Türkiye için savunma sanayiini büyütmüyor, ulaştığımız her mevziyi dost ve kardeşlerimiz, mazlum Müslüman ülkeler için de destek olarak devreye sokuyoruz. Türkiye, milli ve yerli savunma sanayiini ileri götürdüğü müddetçe Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 'daha adil bir dünya' paradigması doğrultusunda, Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya kadar jeopolitik hamleler yapacaktır.





SONUÇ

KIZIELMA'NIN gücünden nefes alan Türkiye. bir damla petrolü, bir damla kandan daha değerli gören zihniyet için kahredici olmaya geliyor.

Bu gerçeğin arkasındaki vizyonun sahibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Zafer inananların olacak.

DİĞER