‘Pensilvanyalı’nın sicili kabarık cıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kadrosunda en dikkat çekici isim Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlarından ekonomist Jeremy Rifkin. Üçüncü Endüstriyel Devrim konseptinin fikir babası olarak kabul edilen ABD'li yazar Rifkin, Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in 3. Endüstri Devrimi politikası sırasındaki danışmanıydı.



20 KİTABI BULUNUYOR

Rifkin'in eğitim kariyerinde öne çıkan en büyük ayrıntı ise ABD'nin Pensilvanya Üniversitesi'nden mezun olması. Bugüne kadar ekonomiyle ilgili 20 kitabı bulunan Rifkin yine Pensilvanya Üniversitesi'nin Genel Mezunlar Derneği'nden 1967 Liyakat Ödülü'ne layık görüldü.





ÖZTRAK'I HATIRLATTI

Rifkin'in Almanya'nın yanı sıra iş kariyerinde başka ülkeler de bulunuyor. Almanya'dan sonra İspanya'ya da ekonomik danışmanlık yapan Rifkin, sırasıyla Portekiz Başbakanı Jose Socrates ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'ya ekonomi danışmanlığında bulundu. Ancak Rifkin'in danışmanlığı sırasında Portekiz ve İspanya, atılan adımlarla ekonomik krizlere sürüklendi. Bu krizlerden Rifkin sorumlu tutuldu. Ekonomi kadrosuna Amerikalı Jeremy Rifkin'i katan CHP, akıllara parti sözcü Faik Öztrak'ın sözlerini getirdi. Öztrak, 2018 yılında hükümeÖztrak'ın tin danışmanlık şirketi McKinsey ile yaptığı anlaşmayı hedef alıp, "Bizim bürokratlarımızın neyi eksik de yabancı danışman tuttunuz?" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Rifkin'in, CHP'nin bugün yapılacak vizyon toplantısına video konferans ile katılacağı öğrenildi.