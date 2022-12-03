Son dakika: Şanlıurfa’ya 12 milyar liralık dev yatırım! Başkan Erdoğan toplu açılış töreninde konuşuyor

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da 12 milyarlık yatırımların toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Buras Peygamberler Şehri'dir. Şanlıurfa'yı seviyoruz. Burası Türklerin, Kürtlerin, Arapların asırlardır kardeşçe yaşadığı bir medeniyet şehridir. Bu birlikteliği dünyanın en güzel kültürel birlikteliklerinden birine çevirdik. Bölgemizdeki kavgaları, acıları zulümleri görüyorsunuz. Siz zayıf olursanız karışanınız da karıştıranınız da çok olur.

Bunların tek derdi kendi siyasi çıkarlarıdır. Sınırlarımızdaki teröristler, bulduğu her fırsatta saldırıyor. Çoluk çocuk demeden vatandaşlarımızı katlediyor. Terörle mücadele döneminde on binlerce canın, sosyal kayıpların hesabı geçmişte sorulmadığı için bugün aynı cüretle karşımıza çıkıyorlar. Ama artık Türkiye eski Türkiye değil. Artık Türkiye eline vur ekmeğini al cinsten bir ülke değil.

Asker ve ekonomi vizyonlarını kendi belirleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var. Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eser ve hizmetlerle kayıplarını telafi eden, altyapısını kuran Türkiye, artık kararlarını kendi iradesiyle vermekte. Atılımlarını kendi gücüyle gerçekleştirmektedir. Dünyanın pek çok krizin pençesinde kıvrıldığı bir dönemde sadece altyapı gücümüzü geliştirmekle kalmadık. Ülkemizi her alanda sahip olduğu potansiyelini hayata geçiriyoruz.

Hedeflerimize dudak bükerek bakanlar "doğruya doğru" diyerek bu tabloya bakmak zorunda kalıyor. Yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız.

Şu anda bu alanda 110 bin kişi var. Bu bir rekor. İşte bu Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden biri de Şanlıurfa'dır. Nemrut'u kendi ateşinde boğan, dünyanın en büyük kalkınma projesi GAP'ın şehri Şanlıurfa inşallah Türkiye Yüzyılı'nın da yıldızı olacaktır. Şanlıurfa, geçmişisin şanlı temsilcisi, geleceğimizin teminatı giderek yerini daha da güçlendiriyor.