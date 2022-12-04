  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Şanlıurfa'da gençlerle buluşma! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Şanlıurfa'da gençlerle buluşma! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Şanlıurfa’ya gerçekleştirdiği kritik ziyaret sonrası “GENÇLERLE BULUŞMA” programında bir araya geldi. Başkan Erdoğan, bu buluşmasında kritik açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı vizyon belgesini eleştiren Başkan Erdoğan, "Biz Şanlıurfa'da zihin devrimi yapacağız dedik, yaptık ve açıkladık. Vizyon orada değil burada Şanlıurfa'da." dedi.

04.12.2022, 20:07 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022, 20:28

Şanlıurfa’da gençlerle buluşma! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Şanlıurfa'ya gerçekleştirdiği kritik ziyaret sonrası "GENÇLERLE BULUŞMA" programında bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, bu buluşmada kritik açıklamalarda bulundu.

TATLISES DE KATILDI

Başkan Erdoğan'ı usta sanatçı İbrahim Tatlıses yanlız bırakmayarak eşlik etti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Toplu açılış ve mitinglerde Şanlıurfa zirve yaptı. Gençlerle buluşmalarımızda ufkumuz genişliyor. Şanlıurfa'da ilk defa oy kullanacak 250 bin gencimiz var. Ben gençlik kollarından yetişerek gelen bir liderim, diğerleri öyle değil. Bölgesel ve küresel liderlik seviyesine kolay gelmedik. Artık şöyle diyoruz: Biz dünyaya değil, dünya bize baksın.

KILIÇDAROĞLU'NUN VİZYON BELGESİNE ELEŞTİRİ

Birilerini toparlamış etmiş, ne dediği anlaşılmayan sözler mi ararsın, uyuklayanlar mı ararsın. Biz Şanlıurfa'da zihin devrimi yapacağız dedik, yaptık ve açıkladık. Vizyon orada değil burada Şanlıurfa'da.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA