AFAD Ukrayna’da kalpleri ısıtıyor

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yoğun saldırılara maruz kalmasına rağmen Rus ordusunun ele geçiremediği ancak ağır yıkımların meydana geldiği Ukrayna'nın Çernigiv şehrinde ihtiyaç sahiplerine, mobil mutfak TIR'ı sayesinde her gün sıcak yemek dağıtıyor. Havalar soğuduğu için nehir ve göllerin buz tuttuğu, özelikle sivil altyapıların vurulduğu Çernigiv'de yaşayanlar, şehir merkezindeki AFAD mobil mutfak TIR'ından sıcak yemekleri almak için kuyruk oluşturuyor. SICAK çorba ve ana yemek olmak üzere iki çeşit yemek servisinin yapıldığı Çernigiv'de günlük ortalama 550 kişiye hizmet veriliyor. Çernigiv'de 61 bin 12 kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Savaşın başladığı ilk dönemlerden itibaren Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde AFAD mobil mutfak TIR'ı sayesinde on binlerce kişiye yemek ulaştırıldı.



"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

AFAD mobil mutfak TIR'ından öğle saatlerinde sıcak yemek ve çay alan 62 yaşındaki Tatiana, "Türkiye'ye minnettarız. Bu yardım sadece benim için değil, herkes için çok önemli çünkü bir savaştan etkilendik. İnsanlar çok memnun" dedi.