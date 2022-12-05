CHP’li Selin Sayek Böke’den skandal açıklama: İftiracı akademisyenlere göreve iade sözü verdi

CHP'nin düzenlediği "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması" programının yankıları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak ABD'li Jeremy Rifkin'i açıkladığı programda, HDP'ye de yeşil ışık yakıldı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, iktidara gelmeleri durumunda gerçekleştirecekleri faaliyetlerde "Barış Akademisyenleri" isimli gruba da yer verdi. CHP'li Böke, yüzlerce şehit verdiğimiz çukur eylemleri, PKK'ya karşı operasyonların durdurulması için bildiri yayınlayan "Barış Akademisyenleri"nin üniversitedeki görevlerine geri döneceğini söyledi.



DEVLETİ SUÇLAYAN BİLDİRİ

CHP'li Böke, "Barış imzacısı akademisyenleri yeniden öğrencileriyle, yeniden üniversiteleriyle buluşturacağız" dedi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akademisyenlerin eylemlerine de destek veren Böke, "Boğaziçi'ni ve tüm üniversiteleri hep birlikte özgürleştireceğiz" ifadesini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "karanlık aydınlar" diye nitelediği bin 128 akademisyen, 11 Ocak 2016'da bildiri yayımlamıştı. "Barış Akademisyenleri" imzasıyla yayımlanan bildiride, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Çukur Operasyonları"na şiddetle karşı çıkılmıştı. Bin 128 akademisyenin imzacısı olduğu bildiride, "Devlet tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliamlardan vazgeçsin" şeklinde skandal ifadeler kullanılmıştı.



'HALKA UYGULANAN ŞİDDET'

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonların durdurulmasını isteyen akademisyenler, terörle mücadeleyi "halka uygulanan şiddet" olarak tanımlamış ve terör örgütüyle müzakere edilmesi çağrısında bulunmuşlardı. İmzacı isimler, Türkiye'ye karşı harekete geçilmesi için uluslararası arenada da temaslarda bulunacaklarını belirterek tehditkâr söylemlerde bulunmuşlardı.

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