Yargıda ankesörle aranan isimlere FETÖ soruşturması

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün mahrem yapılanması tarafından TSK başta olmak üzere kritik kamu kurumlarında görev yapan örgüt mensuplarına ulaşmak için kullanılan 521 yeni ankesörlü sabit hat tespit edildi. Yaşanan bu önemli gelişmenin ardından yeni soruşturma başlatıldı. Ankesör soruşturmaları için oluşturulan sorgu havuzunda, 2012'den sonraki HTS kayıtlarının bulunduğu aktarılan dilekçede, örgüt mensuplarının bu tarihlerden önce de sabit hatlar üzerinden görüştükleri, bu nedenle ankesör soruşturmaları için 1 Ocak 2007'nin milat kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

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