AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki: Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur

Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde muhabirlerle bir araya geldiği programda konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki açıklamalarına sert tepki gösteren çelik, "Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur. Eski vesayetin zihniyetine dayanarak, Batı'daki faşistlerin yöntemini kullanarak bu ifadeleri kullanmaya devam ediyor. Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullanıldı" dedi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tam bir basiretsizlik, haddini aşmaktır. Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur. Eski vesayetin zihniyetine dayanarak, Batı'daki faşistlerin yöntemini kullanarak bu ifadeleri kullanmaya devam ediyor. Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullanıldı

Kendisi demokrasiden bahsediyor. Bu çerçevede bakıldığında, esasında mecliste yaptığı konuşmada, yüce meclisin iradesine son derece saygısız olduğu, kullandığı ifadeler son derece yanlış.

Milletvekillerimize dönüp 'Sizin nasıl seçildiğinizi biliyoruz' diyor. Evet biliyoruz, milletimizin oyunu alıp vekil oldular. Siyasetten haber olmadığını gösteren ifadeler kullandı. Demokratik bir yarış içinde milletvekili oldular.

Ayrıca milletin iradesiyle seçilen milletvekillerine dönük böyle ifadeler kullanılması milletin iradesi ile ters düştüğünü gösterir.

"TANKLAR KİME YOL VERİYORSA DİKTATÖR ODUR"

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu tankların yol vermesiyle gidip darbe girişimini izledi. Tanklar kime yol veriyorsa diktatör o'dur. O gece Cumhurbaşkanımızı öldürmek istediler.

Kılıçdaroğlu darbeye darbe diyemeyen birisidir. Suriye'deki teröre terör diyemeyen birisidir.

CHP'NİN VİZYON BELGESİ

Zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık. Bu derece niteliksizliği son derece ürkütücü buluyoruz.

TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİ

YPG liderine makale yazdırılması utanç verici bir olay... Sınırımıza yakın bir yerde terör oluşumu görürsek vururuz.