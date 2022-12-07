Barış istemiyorsanız gereğini yaparız

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanyalı mevkidaşı Bogdan Aurescu ile görüştü. Yapılan görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalardaki tatbikatlarına değindi. Çavuşoğlu, "Silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlalden Yunanistan'ın vazgeçmesi lazım. Yunanistan buraları silahlandıramaz, çünkü bu anlaşmanın adı 'barış antlaşması' ve dolayısıyla Yunanistan buralara silah getiremez" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözünü de hatırlatan Çavuşoğlu, "Rüzgar eken fırtına biçer. Barış istemiyorsan biz de gereğini yaparız. Bir gece ansızın" dedi.

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