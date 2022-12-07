Suç örgütlerine 50 ilde ‘Silindir’ operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 50 ilde organize suç örgütlerine yönelik 'Silindir' operasyonu başlatıldığını ve şu ana kadar hakkında gözaltı kararı verilen 502 kişiden 400'ünün yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu, yılbaşından bugüne kadar organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında yapılan 211 operasyonda 2 bin 703 kişinin gözaltına alındığını ve 42 kişinin tutuklandığını belirtti.

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Organize suç örgütlerine yönelik Türkiye genelinde geniş kapsamlı operasyonların devam ettiğini vurgulayan Soylu, "Organize suç örgütlerine karşı bedeli ne olursa olsun acımasız olacağız" dedi.

Bakan Soylu, "Bugün yaklaşık 50 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 18 organize suç örgütü şüphelisi 347 şahıs ile, organize suç örgütlerine silah temin eden 55 suç örgütü şüphelisi 155 şahıs olmak üzere toplam 502 hedefe yönelik 'Silindir' kod adlı eş zamanlı, planlı operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı. Organize suç örgütlerinin suç yöntemlerinden de örnekler veren Soylu, şüphelilerin tefecilik faaliyetleriyle borçlandırdıkları ve silah zoruyla senet imzalattıkları kişilerin ikametlerine silahlı baskın düzenlediklerini belirtti.

Soylu, şüphelilerin, mağdurları ailelerin yanında darp ettiklerini ve bunları kayıt altına alarak zorla senet imzalattıklarını ve para tahsil ettiklerini, daha sonra görüntüleri diğer mağdurlara izleterek ölümle tehdit ettiklerini ve bu kişilerin de intihara sürüklediklerini kaydetti.