Yılbaşından itibaren iyileşme hızlanacak

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun 28'inci genel kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Erdoğan, burada enflasyon rakamlarına ve bölgesel gelişmelere değindi. İşçi işveren kesimi arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşandığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Çalışma hayatının bir tarafında işçiler, diğer tarafında işverenler bulunmakta, devlet de her iki tarafın beklentilerini ve çıkarlarını gözeten bir konumla bu denklemde yerini almaktadır. Çalışma hayatını tüm taraflarıyla dinledik, adalet ve hakkaniyeti elden bırakmadan orta yolu bulmaya gayret gösterdik. TİSK temsil ettiği işverenlerin katkılarıyla bu tabloda kritik bir konuma sahiptir. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerine kadar işverenlerimizle yakın mesai yaptık, anlayış birliği içinde hareket ettik. Asgari ücrette işverenlerle anlayış içinde hareket ettik" dedi.

'MAKUL YERE GELECEK'

Türkiye'ye daha büyük hizmetler kazandırmayı sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, "Siyasette, ekonomide kararlarını kendi veren bir Türkiye var. Kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor. Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, şubat ayı itibarıyla daha makul yere gelecektir. Sınır ötesi harekatlardan üretimi ve istihdamı destekleyecek sosyal dengeyi koruyacak kapsamlı oyunlara rağmen pek çok önemli adımlar attık. Zaten şu andaki gidişte ellerinde 4 silah. Eğer başarabilirse. Ekonomi, diplomasi, mülteci sorunu ve Erdoğan'ı nasıl indiririz? Erdoğan fani ya, bugün varız, yarın yokuz. Herkes ne yaptığına ne yapacağına baksın. 2018 Ağustos'unda ülke ekonomisinin yok edilmesi tehditleriyle karşılaştık. Ekonomide Avrupa'nın haline bakın. Türkiye olarak bizim raflarımız boş değil, Avrupa'da raflar boş" ifadelerini kullandı.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİYLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Erdoğan, dün CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerini kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabulde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay'ın büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkanvekilleri yer aldı.

'KOBANİ BİTTİ'

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında terörle mücadeleye de değindi. "Terörü yerinde yani Suriye'nin kuzeyinde bitiriyoruz" diyen Erdoğan, "Kobani bitti. Gereken tedbir neyse aldık, alıyoruz, bundan sonra da alacağız. O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için öyle bereketli bir yer değil. Buraya girmeye kalktıkları anda boğulacakları yerdir. Mermisini üretemeyen Türkiye varken mermiyi bırakın tüm mühimmatını kendisi üreten Türkiye var. Dostları artıracağız, düşmanlar hadlerini bilecek" diye konuştu.