Bakan Bilgin’den flaş EYT ve asgari ücret açıklaması

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de konuşma gerçekleştirdi. Bakan Bilgin, Meclis'e hitap ettiği konuşmada, EYT, asgari ücret, sözleşmeli personel düzenlemesi ve geçici işçi sorunu ile ilgili son durumu paylaştı.

İşte Bakan Bilgin'in açıklamaları:

"Burada her türlü eleştirinin yapılması çok önemlidir. Burada yapılan konuşmaların özgür bir şekilde yapılmasını sağlamak zorundayız.

Bizim önceliğimiz çalışma ilişkileridir. Endüstri ilişkilerinde işçi-işveren ilişkileri çok önemlidir. Devlet de burada gerekli tedbirleri almakta zorunludur. Çalışma ilişkilerinde sendikalar çok önemlidir. Sermaye kendiliğinden güçlüdür. Emekçilerin örgütlenmesi ve onları işverene karşı eşit hale getirmek bizim Çalışma Bakanlığı'nın görevidir.

Biz enflasyona karşı çalışanları koruyacak şekilde düzenlemeler gerçekleştirdik. Aritmetik olarak daha önce yüzde 80'e varan asgari ücrette artış sağladık.

ASGARİ ÜCRET ARAŞTIRMASI

Geçtiğimiz ay Türkiye çapında araştırma yaptırdık. Araştımaya göre ortalama kamuoyunun beklentisi çok yüksek çıktı. İşverenlerin beklentisi 7 bin lira civarında çıktı. Asgari ücret dışında alan işçilerin beklentisi 7500 lira çıktı. Asgari ücretlilerin beklentisi ise 7600 civarı çıktı.

Sık sık asgari ücretli çalışan sayısının yüzde 60 düzeyinde olduğu söyleniyor. Asgari ücretlilerin oranı yüzde 38 küsur. Asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değil. Bütün çalışanlar etkileniyor. Aynı zamanda diğer ücretleri belirleyen bir ücrettir. Gerçekçi bir rakam belirlersek herkese yansır.

İstihdam büyük bir sorundur. Dolayısıyla işsizlikle mücadeleyi kendi araçlarımızla sürdürmeye çalışıyoruz. İşsizlik sorununun çözümünün temel iktisadi yöntemler olduğunu biliyoruz.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL DÜZENLEMESİ

Sözleşmeli personelin kadroya alınması konusunda 32 tür sözleşmeli personel var. Hepsini bir disiplin altına alıyoruz. Çalışmamıza göre hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine ulaşacak bir sayı var. Çalışma teknik olarak bitti.

Kurumsal işletmelere yani sendikalı çalışanı olan işletmelere beyaz bayrak vereceğiz. Sendikalaşmaya karşı olan işverenleri de teşhir etmiş olacağız.

GEÇİCİ İŞÇİ SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ

Geçici işçi sorununu da çözüyoruz. Çalışmasını bitirdik. Bu ay içerisinde Meclis'e intikal edecek.

EYT OCAK AYINDA MECLİS'E GELİYOR

EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Bu konunun uzamasının en önemli nedeni herkesi dinlemek zorundayız. Kapsamına tam anlamıyla ulaşacağız. Gerçek boyutları ortaya çıktığında kimsenin endişesi olmasın. Temel kriterler var. Ocak ayından önce Meclis'e getirmeyi planlıyoruz.

Çalışma bitince kamuoyuyla paylaşacağız."