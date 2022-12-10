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Haberler Gündem PKK/YPG'nin Afrin'deki sözde yöneticilerinden Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi

PKK/YPG'nin Afrin'deki sözde yöneticilerinden Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'nin sözde Afrin kurtuluş güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA

10.12.2022, 12:31

PKK/YPG’nin Afrin’deki sözde yöneticilerinden Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi

MSB, dün Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin kurtuluş güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin kurtuluş güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi. Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek" denildi.

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