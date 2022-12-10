Son dakika: Samsun’da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Kavak ve Asarcık arasındaki yolun konforunu ve kalitesini artıracak Kavak-Asarcık Yolu ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Gençler ben de sizin yanınızdayım. En son Eylül ayında Teknofest için geldiğimiz Samsun'a birkaç ay ayrılığa rağmen hasret kaldık.

Şu ihtişama bak. Resmi rakam 100 bini yakaladı. Havalimanından bu yana cadde boyu Samsunlu kardeşlerimizle el ele gönül gönüleydik. Samsun bir başka coşkuluydu. 799 derslik, 9 atölye, 400 kişilik pansiyondan oluşan 66 ayrı projeyi bugün resmen hizmete açıyoruz. 213 milyon liralık yatırımların resmi açılışını bugün yapıyoruz. Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere 60 milyon liralık projenin açılışını bugün yapıyoruz.

Durmak yok. Bugün bir başka önemli adım. Asarcık-Kavaklı yolunun tamamlanan 25 km'lik yolu hizmete sunuyoruz. Nasıl. Laf değil icraat icraat. Büyükşehir Belediyemizin feribottan elektrikli otobüs sistemine akıllı Trafik sisteminden sosyal hizmet birimlerine kadar geniş bir alanda tutarı 2 milyar 742 milyon lirayı bulan 50 ayrı yatırımının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.

5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin resmi açılışını yaparak Samsun'un büyümesi, gelişmesi ve kalkışması yolunda yeni bir adımı daha atıyoruz.

SAMSUN'UN EVLADI ORHAN GENCEBAY GELEMEDİ

Elbette Samsun'a yaptığımız yatırımlar bunlardan ibaret değil. Samsun'un evladı Orhan Gencebay, o da bugün bizimle olacaktı, rahatsızlığı sebebiyle gelemedi. Mevsim bahar olunca, aşk gönüle doyunca, sevenler kavuşunca yaşamak ne güzel...

Son 20 yılda şehrimize 56 milyar lira tutarında yatırım yaptık.

DIŞARIDA TÜRKİYE DÜŞMANLARININ, İÇERİDE ONLARIN MAŞALARININ TUZAKLARINI BOZACAĞIZ

Sanayiden tarıma her alanda ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri olacağına inanıyorum. 2023'te bu lokomotif vagonları çekmeye hazır mı? Şehrimizi nasıl büyütüp geliştirdiysek bundan sonra her hayalinizi biz gerçeğe dönüştüreceğiz. Biz birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'te de aramıza kimseyi sokmayalım. Bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan Samsun'un 2023'te de tercihini bizden yana kullanacağından ben şüphe duymuyorum. Türkiye Yüzyılını birlikte inşa etmeye, 2023'te güvenlik, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? En değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Dışarıda Türkiye düşmanlarını içeride olanların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Samsun'a böylesi yakışır.

Milli mücadelenin ilk adımının şehri Samsun istikbal ve istiklalin de kıymetini en iyi bilen şehrimizdir.

Parlamentomuzda terör örgütünün uzantıları var. Bu uzantıları da 2023 temizlemeye hazır mısınız? 2023'te parlamentomuz artık ihya olcak.

Milli mücadelenin ilk adımının şehri Samsun istikbal ve istiklalin de kıymetini en iyi bilen şehrimizdir. Ülkemizin yönetimini üstlendiğimiz 20 yıl boyunca da sayısız örneğiyle mücadele içinde yer aldık. Teröristlerden ekonomik tetikçilere kadar her çeşidinden tetikçilere karşı milletin bekasını savunduk. Amaç Türkiye'yi yeniden inşa edilen küresel siyasi ve ekonomik düzenin dışında bırakmaktı. Yeri geldi sinsi oyunlarla asırlık yurtlarımızı bizden kopardılar, kayıplarımızın acısıyla bizi iki büklüm ettiler, içimizdeki tetikçilerini üzerimize saldılar, terör örgütleri üzerinden terbiye edilmeye çalışıldık. Ama biz bunların hiçbirini yutmadık. Gabar'da Cudi'de Tendürek'te Bestler Deresi'nde bunları çökerttik mi? Bunların inlerine gireceğiz, inlerine. Girdik, şimdi bu parlamentomuzda terör örgütünün uzantıları var. Bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız?

6'lı masayı hep birlikte çökerteceğinize inanıyorum. Her acının bize hem insani, hem ekonomik maliyeti oldu. Kalkınma yarışına başladığımız kimi ülkeler alıp başını giderken biz geri kalmışlığa mahkum edildik. Bu faturaların ağır yükü altında beli bükülmüş Türkiye vardı. Bir yandan tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini başlatırken üzerimize oynan senaryoları birer birer yırtıp çöpe attık. 81 vilayet ve 85 milyon vatandaşla her alanda dünyanın birinci ligine çıkaracak eser ve hizmetlere kavuşturduk. Asırlık sorunları çözmekle kalmadık. Gelişmiş ülkelerin gıptayla baktığı hizmet altyapısı kurduk. Şimdi Türkiye farklı bir ülke, Türkiye emir alan değil, emir veren bir ülke. Her küresel kriz ülkemizin sahip olduğu gücün daha fazla anlaşılmasını kılıyor. Dünyanın dört bir yanına ürettiğimiz aşıları biz gönderdik. Çünkü biz veren eldik, veren el alan elden hayırlıdır. Küresel Emtia ve tedarikte üretim altyapımızın gücünü gördük. İstihdam kapasitemizin gücünü gördük. Enerji krizinde imkanlarımızın gücünü gördük.

Bunun adı Türkiye Yüzyılı. Bunu beraber kuracağız. Bu topraklardaki son devletimiz Cumhuriyeti ilan ederken kurduğumuz hayalleri bir asır sonra gerçeğe dönüştürmenin şu anda eşiğindeyiz. Altın kıymetindeki yılların, heba edilen yılların hesabını sorabiliriz. Ülkemizin sadece geçtiğimiz 10 yılında olup bitenler dahil bu kadim mücadelenin ne kadar derin olduğunu, acımasız yürütüldüğünü göstermeye yeterlidir. Derenin taşıyla derenin kuşunu vurmada kendi insanımız kullanıldı. Hep bizi birbirimize kırdırdılar. Sadece PKK ve FETÖ terör örgütlerinin ülkemize insani maliyetleri tek başına onlarca yıla bedeldir. Türkiye içindeki mankurtları tasfiye ettikçe kendine gelmişrir. 2023 hedefleriyle milletin huzuruna çıktığımızda birileri kendi kıt aklınca bizle dalga geçmişti. Bu hedefleri birer birer hayata geçirerek işte bugünlere geldik. Sizlerle beraber geldik. Türkiye Yüzyılı'yla yeni ve daha büyük atılımın müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz. Gençler hanımlar sizden çok daha güçlü çıkıyor.

KILIÇDAROĞLU'NA ABD'Lİ RIFKIN TEPKİSİ

Yarım asrı bulan siyasi hayatımızı hep milletin içinde ona hizmet etmekle geçti. Bu kardeşiniz 50 yıldır siyasetin içinde sadece halkı ile yürüdü. Biz milletimize karşı daima hasbi olduk. İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Siz varsınız yeter. Nedir o ithal danışmanlar falan. Geç o işleri geç. Gözümüzde kalbimiz de hep millete baktı. Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada dikkatle takip edilen sözüne kulak verilen ülke haline getirdik. Rusya-Ukrayna savaşı, kim var ortada Türkiye var.



Tahıl koridorunu biz açtık. Tüm dünyaya oradan tahıl gönderiyoruz. Yarın Putin ve Zelenski ile görüşüp daha neler yapabiliriz, bunları konuşacağım. Biz dünya ile beraberiz. İthal ürünlerle değil. Unutmayın ülkelerin tarihlerinde her seçim bir yol ayrımıdır. 15 seçimdir milletimiz bizi açık ara birinci yaparak iradesini güçlü Türkiye'den yana kullandı. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri vazifemizin gereği olarak görüyoruz. Söz verip de yapamadıklarımızın peşinden koşuyoruz. Türkiye'yi 20 yılda 3 kat büyütmüş olmayı yeterli bulmuyor en kısa sürede 2 kat daha büyüterek dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz.