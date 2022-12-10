Suriye’de 2 terörist etkisiz Irak’ta 3 terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı harekat bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil" denildi. Yine Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'da hudut karakolumuza teslim olduğu bildirildi.

SINIRDA YAKALANAN İKİ FETÖ'CÜ TUTUKLANDI

EDİRNE'DE, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı. Güvenlik güçlerince 3 gün önce Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri F.Y. ve Ö.M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve Suriye'den yasadışı yollarla ülkeye sızmaya çalışan 3'ü FETÖ ve 1'i PKK mensubu 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

DEAŞ'A 'ŞAFAK' BASKINI: 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

SAMSUN'DA silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün sabaha karşı saat 06.30 sıralarında Irak uyruklu 4 şüpheliye yönelik 4 farklı adreste Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri ile koordineli operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 4 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.