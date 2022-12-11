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Haberler Gündem Bakan Varank'tan muhalefetin yolsuzluk iddialarına cevap: İspat etmeyen namerttir

Bakan Varank'tan muhalefetin yolsuzluk iddialarına cevap: İspat etmeyen namerttir

Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (Muhalefetin yolsuzluk iddialarına yanıt verdi): Bunu ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir. 17 Yıldır fiilen siyasetin içindeyim. Benimle ilgili en ufak yolsuzluk bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar. Ortada bir yolsuzluk usulsüzlük varsa ispat etmeyen namerttir. Biz haram işinden anlamayız.

11.12.2022, 19:05

Bakan Varank’tan muhalefetin yolsuzluk iddialarına cevap: İspat etmeyen namerttir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin yolsuzluk iddialarına hakkında flaş bir açıklamada bulundu.

Bakan Varank, "Bunu ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir. 17 Yıldır fiilen siyasetin içindeyim. Benimle ilgili en ufak yolsuzluk bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar. Ortada bir yolsuzluk usulsüzlük varsa ispat etmeyen namerttir. Biz haram işinden anlamayız." ifadelerine yer verdi.

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