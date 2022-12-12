Erdoğan’dan Putin’e ‘harekat’ mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin öncelik arz ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı, tahıl koridoru ve terörle mücadele dâhil bölgesel konular değerlendirildi.



'SAVAŞ BİTSİN' TEMENNİSİ

Başkan Erdoğan, görüşmede, ortak gayretlerle şimdiye kadar 13 milyon tonun üzerinde tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin ettiklerini; tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade etti. Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin samimi temennileri olduğunu dile getirdi. PKK/YPG/PYD'NİN Suriye'nin kuzeyindeki bölücü faaliyetleri ve Türkiye'yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğine işaret eden Başkan Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.