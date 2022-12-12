Masada EYT ve asgari ücret var! Kritik Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi önemli konu başlıkları altında Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.

Saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlaması beklenen toplantıda asgari ücretin yanı sıra Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu ve sözleşmeli personellere kadro meselesi de görüşülecek.

GÖZLER İKİNCİ TOPLANTIDA

Asgari ücret konusunda tüm gözler ise ikinci toplantıya çevrildi.

7 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücretin belirleneceği toplantının ikinci ayağı 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Bu toplantıda önemli bir ilerleme kaydedilmesi bekleniyor ancak asgari ücretle ilgili beklenen açıklamanın son toplantıdan sonra yapılması bekleniyor.

ZİNCİR MARKETLER MERCEK ALTINDA

Enflasyonla mücadele de kabinenin yakın takibinde. Hayat pahalılığının ortadan kaldırılması için atılabilecek adımlar kabinede müzakere edilecek.

Fahiş fiyat uygulayan marketlere karşı denetimlerde gelinen son durum ile ek tedbirler de Kabine toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ DE KONUŞULACAK

Öte yandan geçtiğimiz gün Cumhur İttifakı tarafından 336 imzayla birlikte Meclis Başkanlığına sunulan başörtüsü serbestisine güvence için verilen anayasa değişikliği kanun teklifi de değerlendirilecek.

Düzenlemenin takviminin de değerlendirmesi toplantının gündemde olacak.