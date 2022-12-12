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Haberler Gündem Mehmetçik hainlere göz açtırmıyor! Kuzey Suriye'de 4 terörist öldürüldü

Mehmetçik hainlere göz açtırmıyor! Kuzey Suriye'de 4 terörist öldürüldü

12.12.2022

Mehmetçik hainlere göz açtırmıyor! Kuzey Suriye’de 4 terörist öldürüldü

YURT içinde teröristlere nefes aldırmayan Mehmetçik, sınır ötesinde de terör örgütlerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda son başarılı operasyon, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirildi. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/ YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.


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