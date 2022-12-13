Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Görüşmede iç ve dış siyasete ilişkin konuların ele alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile son olarak 9 Kasım'da bir araya gelmişti.

Siyasetin gündemindeki konuları değerlendiren iki isim başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifi ele almış, önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı'nın atacağı adımlarla ilgili de görüş alışverişinde bulunmuştu.

Başkan Erdoğan ayrıca; bugün 14.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul edecek.