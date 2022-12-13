Başkan Erdoğan, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin’i kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve beraberindeki parlamento heyeti Türkiye'ye geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN KÜLLİYE'DE KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul etii. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP, RUSYA HEYETİ ONURUNA AKŞAM YEMEĞİ VERDİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna akşam yemeği verdi..