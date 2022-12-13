Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan EYT mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir." dedi.

Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılmak üzere gideceği Türkmenistan'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un ev sahipliğinde Avaza'daki zirve için yola çıkacağını anımsatan Erdoğan, Dışişleri bakanlarının ön hazırlıkları tamamlamalarının ardından devlet başkanları olarak yeni bir işbirliği formatını daha başlattıklarını belirtti.

- "ENERJİ, ULAŞTIRMA VE TİCARİ KONULAR ZİRVEMİZİN ANA GÜNDEMLERİ"

Erdoğan, ortak tarih, dil ve kültür bağlarının olduğu Azerbaycan ve Türkmenistan ile işbirliğinin her geçen gün daha da güçlendiğini, dayanışmayı daha da geliştirme potansiyeline sahip olduklarının aşikar olduğunu söyledi.

İlişkileri güçlendirmeye yönelik çalışmalarda, mevcut bölgesel ve küresel gelişmelerin sunduğu imkanları da göz önünde bulundurduklarına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avaza Zirvesi, bu gayretlerimizin en yeni ve somut örneğidir. Enerji, ulaştırma ve ticari konular zirvemizin ana gündem maddelerini teşkil edecektir. Bu vesileyle ayrıca ilişkilerimizin ahdi zeminini kuvvetlendirmek üzere, muhtelif anlaşma metinlerini de imzalayacağız. Böylelikle enerji, ulaştırma, ticaret, ekonomi, gümrük, eğitim, bilim ve kültür alanlarından sorumlu kurumlarımız arasında etkin işbirliği mekanizmalarını desteklemiş olacağız. Avaza'daki görüşmelerimizde bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunacağız. Maksadımız, sadece üç ülke halkı için değil, kardeş Türk devletleri ve bölgemiz için daha müreffeh ve güvenli bir gelecek inşa etmektir. Başta Türk Devletleri Teşkilatımız olmak üzere, çok taraflı platformlardaki işbirliğimizin geliştirilmesi de hedeflerimiz arasındadır. Zirvede alınacak kararların bu gayretlerimizde bizlere yardımcı olacağına inanıyorum."

Erdoğan, 21'inci yüzyılın bir Türk asrı olması için çalışmaya, dayanışmayı artırmaya, kardeşliği her alanda perçinlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomaside Türkiye çevresinde bir güvenlik ve barış kuşağı oluşturmanın adımlarını atarken, ülke sınırları içinde ise vatandaşlara devletin gücünü ve kerim vasfını her fırsatta hissettirdiklerini vurguladı.

- ANTALYA'DAKİ SEL

Türkiye'nin özellikle afet yönetiminde ve afet sonrası yaraların sarılmasında dünyada örnek gösterilen bir ülke haline geldiğini aktaran Erdoğan "Son Düzce depreminde nasıl vatandaşımıza 'Devlet nerede?' sorusunu sordurmamışsak, Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizi etkileyen sel ve su baskınları sonrasında da tüm imkanlarımızı insanımız için seferber ettik." diye konuştu.

Erdoğan, bu kapsamda olayın ilk anından itibaren hem müdahale hem de iyileştirme çalışmalarını başlattıklarını ifade etti.

İçişleri, Tarım ve Orman ile Kültür ve Turizm bakanlarının hemen bölgeye gittiğini, bakanların bölgede yürütülen faaliyetlerin koordinasyonuyla bizzat ilgilendiğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Toplam 13 bin 200 dekar tarım arazisi ve seralarda zarar meydana gelmiştir. Ayrıca konut, iş yeri ve araçlarla ilgili zarar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor. AFAD koordinasyonunda ilgili kamu kurumları, STK'lar, gönüllülerimiz ile birlikte toplam 1804 personel, 395 araç ve iş makinesi görev yapmaktadır. Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir. İlk etapta AFAD'dan 20 milyon lira, esnaflarımızın zararlarını gidermek için Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Birliklerinden 50 milyon lira, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden 30 milyon lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2,5 milyon lira olmak üzere toplamda 100 milyon lirayı aşkın bir destek bölgeye gönderilmiştir. Bunların yanı sıra KOSGEB'den afetten zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi imkanı sağlanmıştır. Devletimiz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla afetzedelerimizin yanında olmayı sürdürecektir. Buradan bir kez daha Antalya'ya geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, Rabbim ülkemizi her türlü afetten, musibetten muhafaza buyursun diyorum."

Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Zirvesi'nin ülkeler, bölge Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi.