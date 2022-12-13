‘Yarının iyi olmasını isteyen bugünün yanlışından dönmeli’

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ve birlik komutanlarının katılımıyla videokonferans toplantısı düzenlendi. Son dönemde Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Akar, "Beklentimiz, problemlerin diyalog yoluyla çözüme odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır. Yunanistan akıl, mantık ve hukuk dışı talep ve iddialar, provokatif eylem ve saldırgan söylemlerle gerginliği artırmaya devam ettiğini belirterek, "Herhangi bir oldubittiye müsaade etmemiz asla mümkün değil. Yarınlarının iyi olmasını isteyenler, dünün ve bugünün yanlışlarından dönmelidirler" dedi.

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