Başkan Erdoğan Türkmenistan’dan ayrıldı

Başkan Erdoğan'ı, Türkmenbaşı Uluslararası Havalimanı'ndan Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral ve diğer ilgililer Ankara'ya uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya hareket etti.

Başkan Erdoğan Türkmenistan'da! Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı