EYT 2023’e kadar hallolacak

TÜRKİYE-AZERBAYCAN-TÜRKMENİSTAN Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkeye hareketinden önce basın açıklaması yaptı. Erdoğan, EYT düzenlemesinin detayları ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinin detaylarının sorulması üzerine, "EYT'de bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz, ay sonuna kadar karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız. Cumhur ittifakı olarak Devlet bey ile etraflıca bir çok konuyu görüştük.

İkimizin oyu Anayasa değişikliğine yeterli değil. Parlamentoda diğer partilerin destek vermesi işimizi kolay kılar" dedi. BİR soru üzerine Putin ile görüşmesi ve olası bir kara harekatını da değerlendiren Erdoğan, "Soçi Mutabakatı'nda verilen sözler belli, Sayın Putin'e bunu hatırlattım. 30 kilometrelik bir derinlikte hedefimiz var. Bu alandan teröristlerin tehdidi altında kalıyor. Bu son zamanlarda ciddi manada çoğaldı. Suriye'nin kuzeyinde topraklarımıza yapılan saldırılara sessiz kalmamız mümkün değil. Uyarıyoruz, hatırlatıyoruz ve dost Rusya ile atacağımız adımlar ile kendisinden destekleri de istedik. Asla taviz veremeyiz" ifadelerini kullandı. Türkmenistan'daki zirvenin doğalgaz konusunda adım atmaya yönelik olduğunu da ifade eden Başkan Erdoğan, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım da bu zirvede bizimle beraber olacak. Görüşmelerimizi yapacağız. Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim" diye konuştu.