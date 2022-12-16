2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı

Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet kasapoğlu, 2022/2023 burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Bakan Kasapoğlu, "KYK burs/kredi sonuçlarınız birazdan e-Devlete yüklenecek." ifadelerini kulland. Burs ve kredi miktarları bu yıl için lisansta 1.250, yüksek lisansta 2.500, doktorada 3.750 liraya çıkarıldı.