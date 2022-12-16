Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu! Dev projenin açılışında Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar

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Türkiye'nin, enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımları arasında bulunan Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisinde çalışmalar tamamlandı. Yeni kapasitesiyle kendi alanında, denizlerde Avrupa'nın en büyük depolama tesisi unvanının da sahibi olacak tesisin genişletilmiş fazı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği törenle devreye alınacak. Başkan Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğal gaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Silivri Yer Altı Doğal Gaz depolama tesisinin yeni fazıyla 4,6 milyar metreküpe ulaşan toplam kapasitenin ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Avrupa'daki en büyük yer altı depolama tesisi haline gelmiştir. Bu tesisi biz kurmuştuk. Tüm bu çalışmalarda kullanılan malzemeler yerli ve milli olarak üretilmiş, böylece ülkemizin gaz depolama alanındaki teknoloji birikimine katkı sağlanmıştır. Tesis günlük 45 milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahiptir. Ülkemizin en yoğun tüketim döneminde bile talebin 4'te 1'ini tek başına karşılayabilecektir.

Ankara Tuzgölü'ndeki kapasite genişletme çalışmaları tamamlandığında orada da benzer orana ulaşacağız. Silivri tesislerimizin yeni fazının hizmete girmesinde emeği geçen bakanlık, kurum, yüklenici firmaları tebrik ediyorum.

Ülkemizi Doğal Gaz keşfi ve işletmesi yanında depolaması alanında da en güvenli seviyeye getirene kadar yatırımlarımız devam edecektir. Kısa ve orta vadede enerji krizinin Avrupa'da yol açtığı sıkıntıların ülkemizde yaşanmaması için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz.

Türkiye Yüzyılı ile milletimize gelecek vizyonu sunduk. Ülkemizi her alanda dünya ile rekabet edebilir seviyedeki hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık. 20 yıla sığdırdığımız emeklerimizin meyvelerini toplamaya başlayarak ülkemizi en üst lige çıkaracağımız yeni bir döneme giriyoruz. Hükümete geldiğimizde kısır hesapların, kavgaların, krizlerin içinde sıkışıp kalan Türkiye vardı. Stratejik, beşeri potansiyeli bu sancılı tablo içinde adeta heba ediyorduk. Türkiye'nin istikametini güven ve istikrar iklimine döndürecek ülkemizi bu girdaptan kurtardık. Birilerinin ısrarla önemsizleştirmeye çalıştığı dev yatırımlarla ekonomimizi sürekli büyüttük.

160 milyon ton eşdeğer petrol enerji arzımız var. Bunun 2021'de 51 milyar dolara yakın maddi değeri bu yıl 81 milyar dolara ulaşacak. Yerli ve yenilenebilir kurulu gücümüzü yüzde 65 seviyesine getirmemize rağmen enerjide ciddi dışa bağlılık söz konusudur. Doğal gazda ihtiyacı karşılamadan ülkemizi arzu ettiğimiz kalkınma seviyesine çıkarabilmemiz mümkün değildir. Türkmenistan'daydık. Oradan ülkemize gerek doğal gaz gerekse enerji naklini gerçekleştirmek üzere görüşmeler yaptık. Üçlü zirve yaptık. Hamdolsun aramızda kararlılığımızı ortaya koyduk. Böylece nüfusumuzun yüzde 85'ine yakınını doğal gaza kavuşturduk. Dünyanın en geniş sondaj filosunu kurarak Karadeniz'de 540 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğal gaz rezervi keşfini yaptık. Bu doğal gazı milli şebekeye aktarmak için hummalı çalışma yapıyoruz. Yeni keşiflerin müjdesini paylaşmak için de çalışıyoruz. Petrolde de yeni sondajlar yapıyor, eski kuyuları tekrar kontrol ederek üretime kazandırıyoruz. En kısa sürede günlük petrol üretimimizi 100 bin varile çıkarak ardından daha büyük keşif ve üretimler için yolumuza devam edeceğiz.

Saros'ta LNG tesisini açtığımızda daha güçlü hale geleceğiz. Değerli dostum Sayın Putin ile önemli görüşmelerimiz oldu, adımlarımızı attık, atıyoruz. Özellikle Trakya enerjide bir hub haline gelecek. Artık enerji alanında bambaşka bir seviyeye yükseleceğiz.