Bombayı teröristin kardeşi patlatmış!

Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde polis aracına yönelik bombalı saldırı gerçekleşti, 8'i polis 9 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay yerinde incelemelerde bulunarak, patlamayı yapanın bir teröristin kardeşi olduğunu, 5 kişinin gözaltına alındığını belirterek planın Lice ilçesinde gerçekleştiğini söyledi. Diyarbakır'da çevik kuvvet midibüsüne yapılan bombalı araç saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerinde inceleme yaptı. Bakan Soylu, 8'i polis 9 yaralının taburcu olarak eve döndüğünü belirterek, faillerle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.





HEPSİ TABURCU EDİLDİ

Soylu, olayı gerçekleştirenin 2004 yılında etkisiz hale getirilen bir teröristin kardeşi olduğunu vurgulayarak, "Sabah 05.10'da bu yol istikametinde bomba yüklü araç, polislerimiz hayvan pazarına günlük güvenlik tedbirleri almaya giderken patlatıldı. Aracın içerisinde 9 kişi vardı, 8'i polis memurumuz, biri sivil. Hepsi de taburcu oldu. Kontrol amacıyla hastaneye götürüldüler, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının üzerinden 1 saat bile geçmeden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün, bomba yüklü aracı bırakan ve bombayı yerleştiren şahısları Lice istikametinde yakaladığını söyleyen Bakan Soylu, "Hemen sorguladılar, sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve bombayı bıraktığını kabul etti. 2004 yılında kardeşi terör örgütündeyken güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen bir kişi o soruşturmanın çerçevesi içerisinde de 5 kişi şu anda gözaltında. Hem araçta beraber olduğu hem de diğer yardım ve yataklık yaptığı tespit edilenler gözaltında" diye konuştu.