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Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 749. vuslat yıl dönümü mesajı

Emine Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 749. vuslat yıl dönümü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 749. vuslat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Hazreti Pir'i vuslatının 749. yılında hürmetle, rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

17.12.2022, 16:34

Emine Erdoğan’dan Hazreti Mevlana’nın 749. vuslat yıl dönümü mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Büyük İslam mütefekkiri, Mevlana Hazretlerinin iyiliğe, doğruluğa, sevgiye, hoşgörüye daveti, insanlığa en önemli yadigarıdır. Hakikati arayan herkesin kalbine şifa sunan, ilahi sevgiyi öğreten Hazreti Pir'i vuslatının 749. yılında hürmetle, rahmetle yad ediyorum."

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