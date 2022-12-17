HDP’nin dağ kadrosundan sorumlu milletvekili Çepni

HDP milletvekillerinin terör örgütlerine nasıl hizmet ettiği bir kez daha deşifre oldu. MLKP terör örgütünün Suriye'deki silahlı kadrolarına katıldıktan 5 yıl sonra güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü üyesi, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin öldürülen örgüt üyesi İsyan Torhildan kod adlı Okan Altunöz'ü dağ kadrosuna nasıl gönderdiğini detaylarıyla anlattı. Okan Altünöz'ün Suriye'ye geçme talimatını Çepni'den aldığını anlatan örgüt üyesi, Çepni'nin dağa gönderme organizasyonunu da yaptığını belirtti.



TESLİM OLAN TERÖRİST ANLATTI

MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Devrim Serhildan kod adlı Onur Demir, 2017 yılında Suriye'ye geçerek örgütün silahlı kadrolarına katıldı. Demir, burada 5 yıl faaliyet yürüttükten sonra geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerine teslim oldu. Demir, ifadesinde örgüt içerisinde yürüttüğü faaliyetler ve yapılanma hakkında önemli bilgiler verdi. İfadesinde örgüt üyesi Demir, 27. Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu anlattı. 27. Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'yi örgüte katıldığı 2014 yılında MLKP'nin kuruluşunun İstanbul'daki 20. yıl etkinliğinde gördüğünü belirten Çepni, "Suriye'de faaliyet yürütürken İsyan Torhildan kod adlı Okan Altunöz de 2016 yılında örgütün dağ kadrosuna geldi.



ÇEPNİ'NİN ADINI KENDİSİ VERMİŞ

Altunöz bana en son Murat Çepni ile görüştüğünü ve kendisinin Suriye'ye geçme talimatını vererek dağ kadrosuna geçişini organize ettiğini söyledi. Çepni, 2016 yılında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Samsun İl Başkanı olarak görev yapıyordu" dedi. HDP'li Murat Çepni'nin dağ kadrosuna gönderdiği belirtilen Okan Altunöz'ün ise 8 Mayıs'ta dağ kadrosunda öldüğüne dair bilgiler bulunduğu öğrenildi.





DİYARBAKIR ANNESİ DE ONUN ADINI VERMİŞTİ

Yine örgütün Suriye ve Irak'taki silahlı kadrolarında faaliyet yürüten Dilşer kod adlı Zafer Aydın'ın da örgütün kırsal kadrolarına katılımını Murat Çepni'nin organize ettiği belirtildi. Diyarbakır annelerinden Zafer Aydın'ın annesi Sabire Aydın, ifadesinde oğlunun dağ kadrosuna geçişini HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin organize ettiğini söylemişti. Teslim olup ifade veren terör örgütü üyesinin anlatıklarıyla anne Sabire Aydın'ın anlattıkları birbiriyle örtüşmüş oldu.