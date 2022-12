Trakya enerjide merkez olacak

Avrupa'nın en büyük yeraltı doğalgaz depolama tesisi Silivri'de kapasite artışıyla açıldı. Burada yapılan törende konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enerji alanındaki atılım ve projelerden bahsederek, Türkiye'yi enerjide ve özellikle de doğalgazda küresel bir merkez haline dönüştürmek istediklerini söyledi. Bu tesisi kendilerinin yaptığını da hatırlatan Başkan Erdoğan, "Tüm bu çalışmalarda kullanılan malzemeler yerli ve milli olarak üretilmiş, böylece ülkemizin gaz depolama alanındaki teknoloji birikimine katkı sağlanmıştır. Tesis günlük 45 milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahiptir. Ülkemizin en yoğun tüketim döneminde bile talebin 4'te 1'ini tek başına karşılayabilecektir. Ankara Tuz Gölü'ndeki kapasite genişletme çalışmaları tamamlandığında orada da benzer orana ulaşacağız" diye konuştu.





HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAK

Türkiye'yi doğalgaz keşfi ve işletmesi yanında depolama alanında da en güvenli seviyeye getirene kadar yatırımların süreceğini kaydeden Erdoğan, "Kısa ve orta vadede enerji krizinin Avrupa'da yol açtığı sıkıntıların ülkemizde yaşanmaması için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı ile milletimize gelecek vizyonu sunduk. Ülkemizi her alanda dünya ile rekabet edebilir seviyedeki hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık. Yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı destekleyerek cari fazla yoluyla bu büyümeyi 85 milyonun tamamının hayatına yansıttık. Son dönemde maruz kaldığımız siyasi, sosyal ve ekonomik saldırılara karşı verdiğimiz mücadeleyi ekonomi programımızı daha güçlü hale getirerek tahkim ettik. Türkiye kendi vatandaş ve sanayisine sunduğu enerji ile dünyanın en büyük 17. arzını sunan ülkedir. 160 milyon ton eşdeğer petrol enerji arzımız var. Bunun 2021'de 51 milyar dolara yakın maddi değeri bu yıl 81 milyar dolara ulaşacak" ifadelerini kullandı.





'ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ'

Yerli ve yenilenebilir kurulu gücün yüzde 65 seviyesine gelmesine rağmen enerjide ciddi dışa bağlılık söz konusu olduğunu aktaran Başkan Erdoğan, "Türkmenistan'da üçlü zirve yaptık. Hamdolsun aramızda kararlılığımızı ortaya koyduk. Ülkemiz sahip olduğu 7 doğalgaz boru hattı, 4 LNG tesisi, 15 giriş noktası ve diğer avantajlarıyla dünyanın önde gelen enerji ticaret merkezlerinden biri haline dönüşüyor. Türk Akım projesiyle Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Macaristan'a gaz akışı sağlıyoruz. Saros'taki LNG tesisimizi hizmete açtığımızda bu alanda çok daha güçlü konuma geleceğiz. Amacımız ülkemizi en kısa sürede doğalgaz referans fiyatının oluştuğu küresel merkez haline dönüştürmektir. Putin'le önemli görüşmelerimiz oldu, adımlarımızı attık atıyoruz. Böylece özellik Trakya doğalgazda enerjide bir hub haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI HAZIRLAMAYA DEVAM"

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Başkan Erdoğan, 20 milyar dolarlık yatırımın sürdüğü nükleer güç eklendiğinde Türkiye'nin enerjide bambaşka bir seviyeye yükseleceğini dile getirdi. Erdoğan, "Projelerimizi sabote etme gayelerinin gerisindeki amaçları gayet iyi biliyoruz. 2053 yılında dışa bağımlılığımızı yüzde 71'den yüzde 13'e indirecek şekilde belirledik. Dün bizimle uğraşanlar bugün iş birliği için kapımıza geliyor. Bugün uğraşmayı sürdürenlerin yarın dostluğumuza ihtiyaç duyacağından eminiz. Milletimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya devam ediyoruz" dedi.