MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Mersin’de önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 2023'e Doğru Aday Belli Karar Net programı kapsamında Mersin'de önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bugünkü toplantımıza katılan Mersinli kardeşlerimizin yanı sıra Adanalı kardeşlerimize, Antalyalı kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Milletlerin tarihinde kritik ve stratejik noktaları vardır. Milli ve tarihi hedeflerin güncellenip yeni bir güçle serpilmesinin fırsat kapısıdır. Biz önümüze çıkacak altın fırsatları yakalamak istiyoruz.

Hayatın ve hadiselerin akışını uzaktan seyredemeyiz. Pasif, başı eğik, sesi çıkmayan bir pısırıklığa tahammül edemeyiz. Kendimize güveniyor, aziz milletimize yürekten inanıyoruz.

Bu ittifak işgal ve istila girişimlerinin karşısında yer almış, her kalkışmaya direniş göstermiştir. Cumhuriyetin kurucu felsefesi muasır bir gelecek fikriyatı Cumhur İttifakı'nın iradesine emanettir. Kutlu emanet zayi edilmeyecek, zillet masalarında meze yapılmayacaktır.

Dumanımız her yerde bitiyor, dualarımız ve dileklerimiz vatanın her yöresinde dalga dalga yükseliyor. Vatan sevdamız küllenmeden, millet varlığımız küflenmeden 85 milyon Türk vatandaşı al bayrağın altında bir olmayı kaderi görmekten vazgeçmeyecek.

Şu sorularıma verdiğiniz cevaplarla mühürlü kalplere, mumyalaşmış siyasetçilere Mersin'in iradesini açık açık gösteriniz.

Lider ülke Türkiye hedefine destek olacak mısınız?

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü cumhurun zaferiyle süsleyecek misiniz?

Cumhur İttifakı'na 'Evet' diyecek misiniz?

Birlikte atacağımız her adım daha mutlu, daha güvenli bir Türkiye'ye doğru yol alıştır. Daha adil, daha hakkaniyetli, daha paylaşımcı bir döneme başlangıçtır. Bizim siyasetimiz korkaklara karşı cesurların direncidir. Duruşumuz faziletin duruşudur. Duruşumuz zillete düşenlere karşı bir duruştur. Her vatandaşımıza çağrımdır, gelin bu tarihi görevde sizin de payınız olsun. 2023 yılında tarihi bir seçim yapacağız. Vakit anbean yaklaşmaktadır.

"ADAYIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Kızılelma ülküsüyle kenetlenelim. 2023 bu söylediklerimin hepsi için kader ve karar yılıdır. Tarihi bir seçim yapacağız. Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Vakit anbean yaklaşmakta, çember daralmaktadır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesidir.

Samimi kesintisiz mücadelemizin gayesi bu amaçlara ulaşmaktır.

"ZİLLET İTTİFAKI YALAN RÜZGARI, DEDİKODU YATAĞIDIR"

Mersin Zillet'e destek vermez. İş meydan, işte irade, işte asalet... İktidar her rejim sisteminde vardır ve hakimdir. Türkjiye'de muhalefet kıtlığı ise ileri düzeydedir. Bu yüzden Türk siyaseti kurumuş toprak gibidir. Muhalefet partileri zillette, köksüz ve kimliksizdir. Siyasi çıkarlarını ülke çıkarlarının üzerinde gören siyasi bir zihniyetin inandırıcılığı olamaz, ikna edici hiçbir yanı olamaz. Türkiye'nin en göze çarpan talihsizliği, siyasi ahlak çemberinin dışına çıkaran, muhalefet partilerinin varlığıdır.

Zillet İttifakı, kumandalı iradeye sahiptir. Yalan bunların dilindedir. Zillet İttifakı oyun içinde oyundur. Yalan rüzgarı, dedikodu yatağıdır. Bu ittifakı oluşturan proje partilerinin tek gayesi Türkiye'nin ilerleyişini durdurmak. CHP ve 6'lı masa tamamıyla yabancıların güdümündedir.